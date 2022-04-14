Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. К актёрскому составу третьего сезона «Теда Лассо» присоединилась актриса Джоди Бальфур. Об этом 14 апреля пишет E! News.

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По данным издания, Бальфур сыграет персонажа по имени Джек — «очаровательного венчурного капиталиста». Других подробностей роли артистки не раскрыли. Дата выхода третьего сезона «Теда Лассо» также пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Джоди Бальфур сыграла Джеки Кеннеди в сериале «Корона». Актриса также исполняет главную роль в шоу «Для всего человечества».