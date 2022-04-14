Москва, , 15:13 — REGNUM На сегодняшний день разумная замена российского газа для Европы отсутствует. Об этом 14 апреля на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе заявил президент РФ Владимир Путин.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объёмов сейчас на рынке просто нет», — подчеркнул глава государства.

При этом поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики, указал российский президент.

«Так называемые партнёры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе, без природного газа, например», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, как следует из доклада по развитию экономики Германии, представленном ведущими экономическими институтами ФРГ, Германия потеряет около €220 млрд или $238,2 млрд в 2022 и 2023 годах, если откажется от поставок российских энергоносителей.Читайте также: В Германии подсчитали возможные потери из-за отказа от энергии из РФ

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