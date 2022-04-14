На цены полимерных труб оказывают влияние импортные ограничения и сложности с логистикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов .

«ФТС РФ ещё не опубликовало результаты импорта за последние три месяцы 2022 года, но по прошлым годам импорт полимерных труб (товарная группа 3917) преимущественно приходился на Китай, Германию, Италию, Чехию, Польшу, Испанию, Бельгию.

Поставки полимерных труб в 2021 году значительно возросли из Китая с $96 млн в 2020 до $130 млн.

Однако на поставки из стран ЕС в 2021 году пришлось $389 млн или 56% всего импорта по данной товарной позиции.

Подорожание полимерных труб окажет влияние на стоимость индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так как они преимущественно используются в отопительных системах коттеджей», — пояснил эксперт.

Москва, , 15:12 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, в России произошло резкое подорожание пластиковых изделий.

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