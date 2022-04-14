Москва, , 15:18 — REGNUM Более 30 тысяч компаний, которые в 2021 году, в период ковидных ограничений, получили кредиты под 3% по программе Минэкономразвития, могут обратиться в банк и взять отсрочку платежей по этим кредитам на любой срок в пределах шести месяцев. На эти цели российское правительство дополнительно выделено один миллиард рублей. Соответствующее распоряжение сегодня, 14 апреля, одобрено председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По словам министра экономического развития Максима Решетникова, право получить отсрочку до полугода по выплатам основного долга и процентов по кредитам ФОТ 3.0 получили более 30 тысяч компаний — заемщиков.

«Всего за время действия программы заключено свыше 40 000 кредитных соглашений более чем на 145 млрд рублей. На сегодня за отсрочкой в банки уже обратились почти 300 заемщиков с кредитным портфелем 1,4 млрд рублей», — сообщил на заседании правительства РФ Максим Решетников.

Он также напомнил, что кредиты ФОТ 3.0 позволили поддержать операционную деятельность предприятий общественного питания, культуры, спорта и развлечений, гостиниц и туристических агентств, и сохранить не менее 740 тысяч рабочих мест.

Напомним, что кредиты по программе ФОТ 3.0 выдавались на срок до 18 месяцев, из которых первые 6 месяцев заемщик освобождался от выплаты основного долга и процентов, а в течение последующих 12 месяцев мог погашать кредит ежемесячно равными долями. Теперь с учетом отсрочки, которую можно оформить в банке до 30 сентября 2022 года, максимальный срок кредита по программе ФОТ 3.0 увеличился до 2-х лет. При этом, заемщик обязан сохранять 90% сотрудников от численности, которая была зафиксирована в его кредитном договоре в момент его заключения.

Дополнительно выделенные Правительством средства позволят заемщикам ФОТ 3.0 не только взять в банке отсрочку платежей, но и сохранить на весь период льготную ставку 3%.

По словам президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, предпринимательское сообщество приветствует продолжение политики Правительства РФ по поддержке бизнеса в сложной ситуации.

«Малый и средний бизнес — точка роста любой развитой экономики. Новые меры по поддержке российских предпринимателей в виде льготного кредитования помогут им восстановиться после кризиса 2020 года», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Отсрочка на 6 месяцев — это, конечно, лучше, чем ничего, потому что в нынешней крайне непростой ситуации компании получили небольшой глоток воздуха. Но эта мера недостаточна для того, чтобы системно помочь компаниям. Надо понимать, что кредиты по программе ФОТ 3.0 получали наиболее пострадавшие отрасли — общепит, сфера туризма, фитнес-индустрия — то есть далеко не все компании. 30 тысяч компаний из 3 с лишним миллионов компаний сектора МСП — это небольшой процент.

Наиболее пострадавшие компании обращались и по линии «Деловой России», и других бизнес-сообществ в правительство с тем, чтобы кредит был не отсрочен, а списан по аналогии с программой ФОТ 2.0, но пока этого не произошло. Думаю, логика правительства в том, чтобы посмотреть, как будет в ближайшие месяцы развиваться ситуация, и исходя из того, по какому сценарию все пойдет, будет принято решение: либо компаниям придется все эти деньги возвращать через полгода, либо все-таки возможно они будут списаны», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Деловой России» в Центральном федеральном округе Дмитрий Аббакумов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малый и средний бизнес» помогает поддержать предпринимательство на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется образ отечественного представителей бизнеса.