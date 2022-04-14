Ставрополь, 14 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Резкий рост цен в магазинах на продукты первой необходимости, подстегнутый жаждой наживы отдельных продавцов, заставляет задуматься о наказании за такие действия. Необходимо вернуть уголовное преследование за спекуляцию, считает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

В ходе Прямой линии с жителями Ставрополья, состоявшейся 13 апреля, он заявил о том, что намерен добиваться возврата этой статьи. Владимиров подчеркнул, что иначе, как спекуляция, не назовешь ситуацию, когда при цене сахара в 49 рублей его продают «через дорогу» за 150 рублей. И это при том, что дефицита этого продукта на Ставрополье не наблюдается.

«Будем добиваться вместе, чтобы статья за спекуляцию была введена <…> Когда всем сложно, на этом нельзя наживаться», — приводит слова Владимирова «КП- Ставрополь».

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