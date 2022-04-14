Париж, , 15:10 — REGNUM Вход в государственное высшее учебное заведение Sciences Po в Париже был заблокирован студентами, протестовавшими против второго тура выборов во Франции, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ни Ле Пен, ни Макрон», «Революция — это долг», — скандировали протестующие.

Курсы, запланированные на сегодня, переведены в дистанционный формат.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции объявили дату дебатов между кандидатами на пост главы государства.

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