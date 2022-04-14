Киев, 14 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Между Россией и Украиной состоялся новый обмен военнопленными, сообщила 14 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Официальное интернет-представительство президента Украины Ирина Верещук

По словам Верещук, стороны провели уже четвёртый обмен. Чиновница рассказала, что Украина действовала по приказу президент Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью в Мариуполе сдались в плен 134 украинских морпеха.