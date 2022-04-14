Новосибирск, 14 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Все строительные площадки Группы «ВИС» в Новосибирске оборудованы мойками колёс автомобилей. Это исключает возможность выноса грязи за пределы огороженных территорий. Об этом сообщили в компании после заявления мэра города о том, что из-за строительства четвёртого моста в Новосибирске появилось много пыли.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Так что пыль из под метлы

Читайте также: Мэр Новосибирска назвал источником пыли четвёртый мост

«На сегодняшней пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал стройку моста через реку Обь причиной пыльных бурь в городе. В связи с этим сообщаем, что все строительные площадки Группы «ВИС» в Новосибирске оборудованы мойками колёс автомобилей, что исключает возможность выноса грязи за пределы огороженных территорий. В настоящее время на площадке на площади Труда ведутся работы по устройству буронабивных свай. При таких работах образования пыли не происходит. На площадке на площади Будагова продолжается сооружение пилона моста, эти работы также не влекут образования пыли. По самой площадке отсыпаны технологические дороги, которые поддерживаются в надлежащем состоянии», — говорится в телеграм-канале группы «ВИС».

В холдинге подчеркнули, что проблема «пыльных бурь» появилась в Новосибирске далеко не с началом строительства моста и «состояние обочин и самого дорожного покрытия на многих городских автомагистралях оставляет желать лучшего».