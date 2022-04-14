Симферополь, 14 апреля 2022, 15:09 — REGNUM Александр Трянов покинул пост министра промышленной политики Республики Крым, об этом 14 апреля сообщил глава региона Сергей Аксёнов в телеграм-канале.
«Министр промышленной политики Республики Крым Александр Александрович Трянов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу», — написал Аксёнов.
Глава Крыма отметил высокий уровень профессионализма Трянова, и пожелал ему успеха на новом месте.
Исполняющей обязанности министра промышленной политики назначена первый заместитель Республики Крым Елена Элекчян.