Симферополь, 14 апреля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Александр Трянов покинул пост министра промышленной политики Республики Крым, об этом 14 апреля сообщил глава региона Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Министр промышленной политики Республики Крым Александр Александрович Трянов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил высокий уровень профессионализма Трянова, и пожелал ему успеха на новом месте.

Исполняющей обязанности министра промышленной политики назначена первый заместитель Республики Крым Елена Элекчян.