Москва, 14 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Экспорт российских энергоносителей на Запад будет сокращаться в обозримой перспективе, требуется переориентация на другие рынки. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 14 апреля на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, необходимо диверсифицировать экспорт и исходить из того, что «поставки энергоресурсов в западном направлении всё-таки будут сокращаться». Для переориентации следует уже в ближайшее время определить ключевые объекты инфраструктуры и начать строительство.

«Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, он также отметил, что у Европы сейчас просто нет разумной замены российскому газу. При этом заявления об отказе от энергоресурсов из России только дополнительно дестабилизируют рынок и взвинчивают цены на них для населения европейских стран.

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