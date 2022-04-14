Пенза, 14 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Пензенской области увеличилось количество пожаров, связанных с возгоранием мусора и сухой травы. Только за минувшие сутки спасатели выезжали на 24 вызова, сообщает 14 апреля пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

МЧС Травяной пожар

В ведомстве отмечают, что беззаботность жителей все чаще приводит к пожарам и трагическим последствиям. Экстренные службы только за сутки выезжали 24 раза на тушение сухой травы на площади более 5 гектаров.

Малейшая искра, попавшая в сухую растительность, вызывает неконтролируемый огонь, порывы ветра могут разнести его на близлежащие леса и деревни, предупреждают в региональном МЧС.

ИА REGNUM напоминает, пожароопасные сезон на территории Пензенской области объявлен с 10 апреля по 15 октября.

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