Москва, 14 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день самой острой проблемой для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является нарушение логистики экспортных поставок из-за действий недружественных стран. Об этом 14 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил российский лидер, во время совещания его участники проведут обсуждение долгосрочных планов развития и подходов к решению проблем, с которыми столкнулись компании российского ТЭК в результате действий недружественных стран.

«Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», — сказал он.

При этом Путин добавил, что просит отдельно рассказать о действиях, принимающихся «для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистик».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что так называемые партнёры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов.