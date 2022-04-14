Москва, , 15:04 — REGNUM Рост спроса жителей России на отечественную бытовую технику начался еще в 2021 году, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Так, ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса» в 2021 году увеличил чистую прибыль в 1,5 раза — до 236 млн рублей, прибыль от продаж-в 2,2 раза, зеленодольский завод «ПОЗиС», увеличил объём производства на 16%.

Следует отметить, что вырос спрос не только на отечественную бытовую технику, но и на белорусскую. На почти неэластичном рынке, каковым является рынок бытовой техники спрос можно лишь «перетащить» с одного продавца/бренда на другой, но не увеличить его кардинальным образом.

Изменение курса национальной валюты спровоцировало переток потребления между ассортиментными позициями и брендами в ретейле, и одновременно сыграло роль «протектора» национальных производителей.

Сейчас на спрос одновременно влияют ценовые и неценовые факторы. Потребитель находится под двойным влиянием: покупать бытовую технику «впрок» нет смысла, но цены растут.

В этой связи российский сегмент предложения оказался неким «островом стабильности» и при прочих условиях моментально ощутил увеличение спроса на рынке.

Величина спроса зависит от конкретного периода времени (сезонность, тренды и пр.) и действует только на определенный промежуток времени, и очень важно не растерять возникшую «фору» в борьбе за покупателя. Лояльность формируется достаточно сложно», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте жители России более активно начали скупать отечественную бытовую технику.

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