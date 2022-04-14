Донецк, 14 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Петровском районе Донецка украинские войска обстреляли гаражный кооператив «Вымпел». Об этом 14 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела территории гаражного кооператива «Вымпел», расположенного по улице Гнилицкой, пострадали гаражи и автомобили», — говорится в информации.

В штабе рассказали, что подробности происшествия уточняются.

Ранее в Ясиноватой в результате обстрела боевиками один рабочий погиб, ещё двое пострадали.