Москва, 14 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В настоящее время сохраняется риск того, что некоторые виды китайского импорта окажутся закрытыми для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев.

Government ZA Флаги России и Китая

«Китайское правительство пока не определилось со своей стратегической позицией по вопросу соблюдения западных санкций против России, — сказал Бабаев. — Ряд китайских компаний готовы к расширению сотрудничества с российскими контрагентами, но некоторые другие, напротив, отказываются поставлять в Россию те или иные товары, особенно сегмента B2C. Это означает, что прямых директив правительства китайские корпорации ещё не получили. Сохраняется риск того, что некоторые отрасли импорта товаров из Китая для России окажутся закрытыми. Или, по крайней мере, понадобится время, чтобы искать обходные пути их поставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рост товарооборота России и Китая продолжится как в 2022 году, так и в 2023-м.