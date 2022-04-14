Кабул, 14 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Согласно мировому рейтингу признания паспортов, в 2022 году афганский паспорт стал самым «мало признаваемым». Об этом сообщает Aryana News.

jackmac34 Паспорт

Каждый год Институт Хенли оценивает действительность мировых паспортов на своём веб-сайте. В новом рейтинге института говорится, что в настоящее время с афганскими паспортами можно путешествовать без виз только в 26 стран мира.

Поэтому афганский паспорт признан в 2022 году самым мало признаваемым документом, удостоверяющим личность, в мире. После Афганистана следуют паспорта Ирака, Сирии и Пакистана.

Паспорта Японии и Сингапура известны как самые признаваемые в мире; граждане этих стран могут путешествовать в 192 страны без визы.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане, получить паспорт в стране стало крайне сложно, и в настоящее время сотни тысяч людей стоят в очереди, чтобы получить удостоверяющий личность документ.