Тверь, , 15:00 — REGNUM Уголовное дело возбуждено после аварии с участием машины скорой помощи в Твери 14 апреля. По уточнённым данным, в аварии погибли два человека, пять человек пострадали.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Специализированным Следственным отделом Следственного управления УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ», — сообщило МВД-Медиа.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 апреля в Твери произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и внедорожника Mitsubishi Pajero, после чего «скорую» отбросило на остановку общественного транспорта. Погибли водитель скорой и женщина, находившаяся на остановке.