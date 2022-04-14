Москва, 14 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Рост товарооборота России и Китая продолжится как в 2022 году, так и в 2023-м. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев.

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«Российско-китайский товарооборот, показавший рост почти в 40% в 2021 году, в 2022 году продолжит набирать обороты, – сказал Бабаев. – Этому будет способствовать и оживление торговли, и снятие части административных барьеров после пандемии, и переориентация российских экспортно-импортных потоков с Европы и Северной Америки на Восток. Очевидно, что в свете последних инициатив российских энергетических компаний вырастет экспорт энергоносителей в КНР, однако ещё больший рост, как представляется, покажет импорт китайских комплектующих и товаров широкого потребления. Рост, несомненно, продолжится и в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что взаимный объём торговли России и Китая может дойти до целевых 200 млрд долларов раньше запланированного срока.