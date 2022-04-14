Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону вполне может стать тюльпановой столицей России. О таких перспективах сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в своём телеграм-канале.

Pxhere.com Тюльпаны

«Первые тюльпаны распустились в парке Горького — здесь взошли ранние сорта. <…> Свидетелями настоящего тюльпанового чуда жители и гости Ростова станут в конце апреля, когда начнется массовое цветение тюльпанов», — написал он.

По словам Логвиненко, весной в Ростове-на-Дону распустятся не менее 500 тыс. луковичных растений.

«Осенью продолжим традицию Дня тюльпанонасаждения, которая зародилась у нас в прошлом году, и высадим еще свыше 120 тыс. тюльпанов. Так что со временем у Ростова есть все шансы стать неофициальной тюльпановой столицей России», — подчеркнул Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году центральную улицу Ростова-на-Дону — Большую Садовую — украсили лавандой. Цветоводы высадили почти 6 тыс. лавандовых кустов на площади свыше 800 кв. метров. Логвиненко пообещал, что растениям обеспечат должный уход.