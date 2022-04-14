Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 14 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Два человека находятся в тяжёлом состоянии после обстрела Климово в Брянской области 14 апреля, таковы данные Минздрава РФ.

Mil.ru В больнице

В удовлетворительном состоянии находятся четыре человека, в том числе беременная женщина, ребёнок – в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на месте происшествия работают следователи регионального СУ СКР.