Пермь, , 14:58 — REGNUM В Пермском крае Росимущество передало в собственность региона здание Благородного собрания. Процедура прошла в рамках реализации регионального проекта по подготовке к празднованию 300-летия города Перми, которое состоится в 2023 году. Об этом сообщает ведомство на своем официальном сайте.

Историческое здание tu59. rosim. ru

Это единственный характерный памятник классицизма в Перми, дошедший до наших дней в практически неизменном состоянии. Стоит отметить, сейчас в историческом здании расположен Культурно-деловой центр краевого ГУ МВД.

Ранее СМИ сообщали о возможности создания на базе здания нового социокультурного пространства. В историческом доме может обосноваться Дом актера.