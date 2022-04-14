Амстердам, , 14:57 — REGNUM Власти Нидерландов не позволят компаниям страны принять требование России об оплате газа в рублях, сообщает 14 апреля Bloomberg.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

Отмечается, что правительство Нидерландов согласно с выводом Еврокомиссии о том, что «российский указ является нарушением существующих санкций».

«Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями», — цитирует агентство представителя министерства экономики и климатической политики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС заявили, что требование президента России Владимира Путина об оплате за поставки газа в рублях нарушит санкционные меры, введённые в связи с российской спецоперацией на Украине.

Читайте также: ЕС предупредил страны блока о нарушении санкций в случае оплаты рублями