Ульяновск, , 14:57 — REGNUM В Ульяновской области возросло число жертв пандемии и количество вылечившихся от ковида. Это следует из информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По сведениям на 14 апреля, в Ульяновской области вылечились от ковида 192 634 человека, что составляет 96,16% от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Что касается суточных данных, то 12 апреля вылечились от ковида 203 пациента, 13 апреля – 256.

Между тем, вторые сутки подряд в Ульяновской области умирают по четыре пациента с коронавирусом. Таким образом, жертвами пандемии стали 4606 человек, смертность составила почти 2,3%.

Напомним, на 12 апреля в регионе на амбулаторном лечении находились 3140 пациентов с коронавирусом, на стационарном – 557.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 200 322 случая заражения коронавирусом.

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