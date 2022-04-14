София, 14 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких месяцев цены на основные продукты питания в Болгарии вырастут в целом на 50 процентов. Об этом 14 апреля со ссылкой на данные Болгарской академии наук (БАН) сообщает БНР.

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По утверждению экспертов, причиной указанного подорожания являются срыв импортно-экспортных контрактов в Европе, а также международные санкции в отношении РФ.

«Если подобное положение вещей будет сохраняться, мы станем свидетелями развития пессимистического сценария», — отметил представитель Института экономических исследований БАН Огнян Буюклиев.

Предполагается, что уже в мае нынешнего года в болгарской торговой сети подорожают картофель, молоко, яйца, сахар и подсолнечное масло.

В этой связи правительство Болгарии рассматривает вопрос об увеличении суммы социальных выплат для малообеспченных семей в стране. Кроме того, местным фермерам и аграрным предприятиям будут выделены дополнительные субсидии.