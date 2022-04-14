Париж, , 14:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который назвал «очень обидным» отказ Франции признать «геноцид» на Украине, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Франция — это страна, которая в период с 2010 по 2014 год больше всего помогла Украине вооружиться», — заявил Эммануэль Макрон, прежде чем добавить: «Слова имеют значение, и мы все должны быть очень осторожны. Слово «геноцид» имеет значение, которое должны определять юристы, а не политики».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции объявили дату дебатов между кандидатами на пост главы государства.

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