Париж, 14 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который назвал «очень обидным» отказ Франции признать «геноцид» на Украине, передает BFM TV.

President.gov.ua Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Франция — это страна, которая в период с 2010 по 2014 год больше всего помогла Украине вооружиться», — заявил Эммануэль Макрон, прежде чем добавить: «Слова имеют значение, и мы все должны быть очень осторожны. Слово «геноцид» имеет значение, которое должны определять юристы, а не политики».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции объявили дату дебатов между кандидатами на пост главы государства.