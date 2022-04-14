Новосибирск, 14 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Из-за строительства четвёртого моста в Ленинском районе Новосибирска появилось много пыли. Об этом во время пресс-конференции сегодня, 14 апреля, заявил мэр Анатолий Локоть.

ИА REGNUM Горожане бегут от клубов пыли и грязи

«Ситуация с пылью обострилась в прошлом году и в этом. Обострилась в связи с ведением крупных строек. В Ленинском районе две площади — Труда и Энергетиков — превратились в строительные площадки. Там ведутся строительные работы. Там постоянно разрывают землю в связи с выносом коммуникаций, используется тяжелая техника. Это связано со строительством моста четвёртого, — сказал Локоть. — Эта техника наносит ущерб площадкам».

Он подчеркнул, что кардинально ситуация будет решена после того, как закончится стройка.