Москва, , 14:52 — REGNUM Состоится ли переход на торговлю с Западом в рублях, зависит не от позиции Брюсселя, а от того, продолжит ли Россия поставлять газ в страны Европы за доллары и евро, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 апреля, комментируя заявление Еврокомиссии.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия проанализировала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что этот указ нарушает санкции Евросоюза, и потому новые правила исполняться не должны.

« Изначально было понятно, что Европейская комиссия будет противодействовать переходу на оплату поставок российского газа в Европу в рублях.

Состоится этот переход или не состоится, зависит, однако, не от этого, а от того, будет мы продолжать поставлять газ в страны Европы за доллары и евро или не будем. Надеюсь, что мы по данному вопросу не сдуемся. В данном случае аргументы типа того, что контракты должны исполняться так, как они заключались, не работают: европейские меры давления на нас нарушили сотни контрактов.