14 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Валерий Ходячий, , 21:51 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили дорожно-транспортное происшествие с участием американского военного.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно данным южнокорейских правоохранительных органов, 14 апреля в 00:40 по местному времени в районе Ёнсан-гу в Сеуле по обвинению в вождении в нетрезвом виде был задержан американский солдат в возрасте старше 20 лет.

Известно, что молодой человек попал в дорожно-транспортное происшествие после посещения одного из баров в районе Мапхо-гу. В результате аварии были повреждены десять транспортных средств, включая автомобили и мотоцикл.

На момент задержания в крови водителя было обнаружено 0,14% алкоголя.

Сообщается, что с горе-солдатом в машине находилась девушка в возрасте старше 20 лет, которая также была в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, солдата передали военным США в соответствии с положением соглашения о статусе сил (SOFA).

«В ВС США ДТП в состоянии алкогольного опьянения является серьезным преступлением. Даже те, кто служил десятки лет, должны быть уволены после такого инцидента с позором», — отмечает cont***.

«Коль совершил преступление, то должен быть наказан!» — пишет auro***.

«Кто возместит ущерб?» — интересуется fore***.

«Не нужно относиться к ним снисходительно! Их нужно судить по корейским законам!» — требует shf2***.

«Новая администрация Юн Сок Ёля должна пересмотреть закон, чтобы американских военных, совершивших преступление, можно было судить по нашим законам», — призывает jw49***.

«Законы в США строже, чем в Южной Корее. У нас в стране за первое правонарушение можно отделаться испытательным сроком», — пишет sire***.

Дорожная полиция. Южная Корея Kevin.B

«Необходимо срочно ввести смертную казнь за вождение в нетрезвом виде!» — требует ds11***.

«Как бы ни дружили наши страны, а американских правонарушителей нужно наказывать», — считает drea***.

«Возмутительно!» — пишет kzin***.

«Они должны быть наказаны, а ущерб — возмещен», — сообщает ezcd***.

«Что бы ни творили американские военные местные органы правопорядка, суд ничего не может сделать с этим, не так ли? Кем был тот человек, который подписал соглашение, которое позволяет наказывать иностранцев не по местному закону?» — задается вопросом inat***.

«А они подлежат депортации?» — вопрошает dog3***.

«По идее, их должны уволить из армии», — пишет yooi***.

«Уверен, что его пассажиром и тем, кто сподвиг его сесть за руль, была женщина», — предполагает jjy1***.