Москва, 14 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Доля расчетов в рублях между странами ЕАЭС продолжает расти. По итогам 2021 года государственные и частные компании стран-участниц объединения увеличили долю рубля в оплате поставленных товаров и услуг почти на 40%, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Влияние российской валюты на территории СНГ будет расти и далее. Однако для успешного завтра нужны объективные достижения в экономике.

Рубль как минимум должен оставаться стабильной валютой и не подводить партнеров по ЕАЭС высокой волатильностью и тем более резкими снижениями к доллару и евро, какие мы наблюдаем с начала 2020 года.

Серьезный негатив для рубля – разгон инфляции, в этом году она может достичь, по скромным прогнозам, 18%-20%. Для повышения привлекательности рубля нужны и успехи в экономике, ее устойчивый рост на фоне геоэкономической напряженности пока вызывает вопросы скептиков.

Доходы граждан РФ в долларовом эквиваленте при этом не должны снижаться, а российский рынок труда оставаться привлекательным для соседних стран.

Серьезную поддержку рублю окажет развитие проекта цифрового рубля и в целом цифровых финансовых активов. Важно отметить, что Владимир Путин поручил органам власти проработать вопрос о регулировании ЦФА (цифровых финансовых активов) еще в 2017 году.

На фоне впечатляющего развития российской «зеленой» энергетической инфраструктуры и сохранения квалифицированных ИТ-кадров эта задача вполне реализуема в краткие сроки.

Цифровая сила рубля придаст уверенности российской валюте, повысит востребованность в России и за рубежом.», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) хотят отказаться от взаимных расчетов в долларах, заявил директор первого департамента стран СНГ российского МИДа Михаил Евдокимов.

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