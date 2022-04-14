Астрахань, 14 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

14 апреля выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом – на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 499 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 576 человек выписаны после курса лечения, в том числе 49 – за последние сутки.

За весь период скончались 2976 человек. Подтвержден один новый летальный случай.