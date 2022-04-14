Париж, 14 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 14 апреля. Об этом Макрон заявил в эфире France Bleu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Я уже говорил с ним (Зеленским) сегодня утром — до того, как приехал сюда. И я снова планирую провести с ним разговор сегодня вечером после моей поездки», — сказал Макрон в ходе своей поездки во французский Гавр.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие дни повторить телефонные разговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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