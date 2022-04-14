Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 14 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Эксперты работают в Климово Брянской области, где 14 апреля в результате обстрела повреждены два жилых дома, сообщает СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

В посёлок выехали следователи и следователи-криминалисты. Эксперты осматривают места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти 14 апреля заявили об обстреле с украинской стороны. В МЧС сообщили о ликвидации возгорания двух жилых домов.