Донецк, 14 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом 14 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 14:29 с украинских позиций в Авдеевке был обстрелян город Ясиноватая. Боевики применили артиллерийское орудие калибром 122 мм. Всего выпущено пять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, работник Ясиноватовского машиностроительного завода погиб в результате обстрела.