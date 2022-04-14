Ставрополь, 14 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в 2022 году не планируют отменять военный парад и праздничные мероприятия ко Дню Победы. В краевой столице состоятся и парад, и шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил 13 апреля губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«После пандемийного перерыва у нас впервые есть возможность масштабно провести эти главные традиционные торжественные мероприятия. К их подготовке прошу оргкомитет отнестись особенно серьезно», — нацелил губернатор участников заседания организационного комитета «Победа» по организации празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как было отмечено в ходе совещания, в Параде Победы примут участие более 1500 военнослужащих, по центральной площади Ставрополя пройдут 53 единицы боевой техники. В нынешних реалиях к традиционному майскому лозунгу «Помним! Гордимся!» присоединятся слоганы «Своих не бросаем», «Мы — против нацизма!», «МыZаМир!».

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