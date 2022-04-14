Ярославль, 14 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве и даче взятки, заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Duma.yar.ru Роман Фомичев

Досудебное соглашение предполагает признание вины в инкриминируемых преступлениях. Как правило, уголовное дело в этом случае рассматривается судом в особом порядке. И, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, подсудимый может получить не более половины от максимально возможного срока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роман Фомичев выступил посредником при передаче 1,8 миллиона рублей заместителю руководителя аппарата ярославского правительства, по второму эпизоду следствие считает, что он дал взятку в сумме 13 миллионов заместителю директора регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Первое заседание по делу состоится 22 апреля, на нём Роману Фомичеву повторно определят меру пресечения. Сейчас он продолжает находиться под домашним арестом.