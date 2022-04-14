Кабул, , 14:48 — REGNUM Ряд сотрудников департамента образования афганской провинции Тахар заявил, что в последние несколько дней большое количество кари, мулл, маулави и связанных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) людей собираются в приёмной губернатора с незаверенными документами об окончании школ в Пакистане и Афганистане.

Флаг Афганистана

Сотрудник департамента образования провинции Тахар сообщил газете «8 Собх» на условиях анонимности, что их пригласило министерство образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам чиновника, им было сказано, что они могут явиться с документами, зарегистрироваться и получить аттестат зрелости после сдачи специального экзамена. Он добавил, что этот процесс идёт по всему Афганистану уже несколько месяцев, в течение которого безграмотные люди проходят аттестацию и принимаются на работу вместо учителей.

Башир Ахмад, учитель из Тахара, говорит, что знает муллу, который учился в пакистанских школах и сейчас пытается получить документы в Тахарском департаменте образования, хотя неизвестно, подлинные у него документы или нет.

По словам Башира Ахмада, директор департамента образования Тахара пообещал мулле и его коллегам, что это будет сделано в ближайшее время, и что все они получат документы об образовании. Учитель сообщил что последствиями таких непрофессиональных и нецелесообразных действий станет выпуску неграмотных людей из учебных заведений страны.

Саид Джавад Мубашир, активист гражданского общества в Тахаре, говорит, что руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начало этот процесс, чтобы теснее привязать к себе людей, симпатизирующих движению. Так как организация образования имеет большое значение, к тому же назначение этих людей учителями позволит им получать зарплату.

Мубашир добавил, что с приходом этих мулл и кари в сферу образования экстремизм в провинции будет институционализирован. Гражданский активист добавил, что наём пакистанских экстремистов и священнослужителей подрывает прогресс и религиозную умеренность в Афганистане, и что многие священнослужители, стекающиеся в страну из Пакистана, проходили обучение в разведшколах «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мубашир утверждает, что этим муллам было поручено распространять экстремизм во время учения в школах и домах Афганистана, и что «песнь экстремизма заменила религиозную умеренность». По словам Мубашера, задействовав этих священнослужителей в сфере образования, страна скатится в «яму насилия, дикости и преступности» ещё на десятилетие, поэтому эту практику необходимо остановить, а позиции духовности и религиозной умеренности в системе образования страны необходимо поддерживать.

Узнать мнение директора департамента образования Тахара по поводу этих обвинений не удалось, несмотря на неоднократные попытки.

Необходимо отметить, что министерство образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняло решение выдать эквивалент документа о получении степени бакалавра для кари и мулл и эквивалент документа о получении степени магистра для мулл после сдачи специального экзамена.