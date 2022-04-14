Уфа, 14 апреля 2022, 14:51 — REGNUM Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми в Уфе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.
По предварительной информации, днем на ул. Ахметова автомобиль «Kia Sorento», за рулем которого находился 45-летний водитель, наезд на автомашину «Volkswagen Jetta», который остановился чтобы пропустить пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
«От удара последний совершил наезд на женщину с двумя 7-летними детьми», — сообщает пресс-служба.
Сообщается, что пешеходов осматривают медики, автотранспортные средства получили механические повреждения. Водители автомобилей не пострадали. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате возгорания автомобиля погиб мужчина.