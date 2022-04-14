Уфа, 14 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми в Уфе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, днем на ул. Ахметова автомобиль «Kia Sorento», за рулем которого находился 45-летний водитель, наезд на автомашину «Volkswagen Jetta», который остановился чтобы пропустить пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

«От удара последний совершил наезд на женщину с двумя 7-летними детьми», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что пешеходов осматривают медики, автотранспортные средства получили механические повреждения. Водители автомобилей не пострадали. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате возгорания автомобиля погиб мужчина.