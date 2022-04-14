Кристен Стюарт сыграет в романтическом триллере о мире бодибилдинга
Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Американская актриса Кристен Стюарт исполнит главную роль в фильме Love Lies Bleeding. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Цитата из к/ф «Сумерки». реж Кэтрин Хардвик. 2008. США
Кристен Стюарт
Режиссёром романтического триллера станет Роуз Гласс. Она также написала сценарий для картины вместе с Вероникой Тофильска. По данным издания, фильм расскажет о конкурентном мире бодибилдинга и тех качествах, которые необходимы для достижения в нём успеха.
Добавим, что производством картины займётся студия A24 вместе с Film4. Дата выхода Love Lies Bleeding пока неизвестна.