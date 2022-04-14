Москва, 14 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Конфликт в Донбассе унес жизни более 13 тыс. человек с 2014 года, специальная операция Вооруженных сил РФ закрывает эту историю, чтобы на этой земле наступил мир. Об этом журналистам сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«Восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, Киев взял курс на военное подавление Русской весны на юго-востоке страны. Уже на следующий день сюда выдвинулись первые нацбаты, сформированные преимущественно из самых отбитых активистов Майдана. С этого момента большое кровопролитие, война в Донбассе стали неизбежны», — отметил Андрей Турчак.

Политик подчеркнул, что за неполные восемь лет «конфликт унес более 13 тысяч жизней».

«Украинские политики козыряли этой цифрой, записывая ее на Россию. И умышленно замалчивали, что большая часть погибших — это жертвы действий нацбатов и ВСУ. В том числе тысячи мирных жителей Донбасса — женщины, старики и дети».

Андрей Турчак подчеркнул, что «до тех роковых событий, и даже потом, у этого конфликта было политическое решение».

«Можно было договориться, но в Киеве отвергли саму мысль о мирном диалоге с теми, кто не согласился с итогами Майдана, кто выступал за русский мир. Они были объявлены террористами, а значит — подлежали уничтожению», — добавил секретарь генсовета «Единой России«.