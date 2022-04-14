Джакарта, , 14:45 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Аирлангга Хартарто поприветствовал меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области цифровой экономики, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Индонезия ожидает передачи технологий, чтобы стимулировать сельскохозяйственное производство за пределами Явы, например, на Калимантане и Бангка-Белитунге», — заявил в Джакарте Аирлангга Хартарто.

Китай, являющиеся одним из крупнейших торговых партнеров Индонезии, также увеличивает инвестиции в Индонезию.

Министр выразил признательность за значительный объем торговли между двумя странами, достигающий $100 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, за 40 лет Индонезия смогла построить только 780 км платных дорог.

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