Минск, 14 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Решение о предоставлении права безвизового въезда, выезда и пребывания в Белоруссии для жителей Литвы и Латвии приняли власти Белоруссии. Об этом 14 апреля сообщает белорусский пограничный комитет в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Отмечается, что из-за долгих мер ограничений, связанных с пандемией COVID-19, у жителей сопредельных с Белоруссией стран ЕС нет возможности посетить родственников в республике из-за отсутствия виз.

Также отмечается, что «учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников, руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания» в Белоруссии жителям Латвии и Литвы.

Кроме того, уточняется, что такой порядок будет действовать с 00:00 15 апреля по 15 мая включительно и в это время жители Литвы и Латвии могут неограниченное количество раз въезжать в Белоруссию и выезжать из нее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что стратегический план по столкновению между Россией и Украиной фактически осуществили Соединённые Штаты, при этом также спровоцировавшие в Европе новый конфликт.