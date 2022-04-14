Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM Объекты образования Ростовской области получат не менее 55,5 млн рублей на ремонт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

53,9 млн рублей перечислят автодорожному колледжу в Ростове-на-Дону. Эти средства добавят к ранее выделенным 235 млн рублей на капитальный ремонт общежития и учебно-информационного вычислительного центра связи и информатики. Работы предполагается завершить к концу 2022 года.

Ещё около 1,7 млн рублей пойдут на приобретение комплектующих для отопительной системы общеобразовательной школы №30 в селе Романовка Сальского района.