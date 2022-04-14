Новосибирск, 14 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Новосибирске строители закончили остекление куполов главного атриума нового аэровокзального комплекса «Толмачёво». Завершается остекление фасадов и устройство конструкций входных групп. Начато устройство навесной декоративной системы облицовки козырька главного атриума.

Правительство Новосибирской области Перспективы развития аэровокзала «Толмачёво»

«Темпы строительства впечатляют – работы идут по графику, многие ведутся параллельно, что позволяет держать такой жёсткий темп, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Ориентируемся на завершение строительства по графику. Не скрою, сегодня возникают новые трудности, задачи, но это не значит, что мы пересматриваем сроки завершения строительства, они остаются прежними – осень этого года. В первую очередь, это сложности с доставкой европейского оборудования – мы ищем ему замену, ищем новые каналы поставки. Уверен, что все это преодолимо. Значительная часть материалов, используемых при строительстве нового терминала, производится в Новосибирской области».

Строительство нового терминала планируется завершить в третьем квартале 2022 года.