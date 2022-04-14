Вильнюс, 14 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Артиллерийский батальон с самоходными гаубицами «Паладин» (Paladin) прибыл в Литву из США. Об этом сообщает 14 апреля командование литовской армии.

kariuomene. lt В Литву прибыли дополнительные американские артиллерийские системы «Паладин»

Отмечается, что батальон прибыл из состава 109-го артиллерийского полка пенсильванской Национальной гвардии США. Это подразделение направлено в страну для подкрепления находящегося здесь ротационного бронетанкового батальона.

В составе батальона — батарея с самоходными артиллерийскими установками M109A6 Paladin калибра 155 мм и свыше 100 единиц другой техники. Её доставили по железной дороге на полигон в Швенчёнисском районе.

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