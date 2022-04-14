Гай, Оренбургская область, , 14:43 — REGNUM В Оренбургской области будут судить мужчину, который дебоширил в поезде и напал на полицейского. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Уголовное дело об оскорблении и нападении на сотрудника транспортной полиции направлено в судебную инстанцию. По данным следствия, житель Новотроицка в феврале 2022 года в поезде «Москва – Орск», будучи пьяным, нарушал общественный порядок.

Дебоширство пресекли правоохранители. При составлении административного протокола пьяный пассажир оскорблял полицейского и нанес удар по рукам. Дело дебошира рассмотрит Гайский городской суд Оренбуржья.