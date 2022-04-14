Москва, 14 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. До нашей победы на Украине Вашингтон не будет реагировать на неудобные для него вопросы, а поднимать эти вопросы, давая им потом повиснуть в воздухе, вредно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 апреля, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Виктория Нуланд

Ранее ТАСС сообщил, что, по словам Рябкова, МИД России «допускает» приглашение в Москву заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд для обсуждения темы американских биолабораторий на Украине.

«Формулировки наших мидовцев меня порой поражают до глубины мозга. Рябков в руководстве МИД — один из внятных, и, тем не менее, как цитирует его пресса, он заявляет, что, возможно, «Нуланд пригласят в Москву для обсуждения биолабораторий на Украине». Что он хотел этим сказать, непонятно, но если слова «биолаборатории США» у нас употребляют вместе со словом «пригласить», это уже плохо.

До окончания нашей специальной военной операции на Украине говорить об обсуждении вопроса об американских биолабораториях на границах России бессмысленно. Украинская агрессия в Донбассе и ответная СВО — это своего рода предвестие третьей мировой войны. Это как бы Халхин-гол. Либо мы разобьём новых нацистов и милитаристов и тогда переход уже к прямому столкновению с военно-политической машиной Запада будет для нас благоприятным, либо мы их не разобьём. Разобьём — обсуждать вопрос о биолабораториях будем в ООН, и Нуланд туда поедет уже не по приглашению, а по необходимости, по нашему с китайцами вызову. Не разобьём — никто с нами обсуждать эту тему не будет. Американцы просто активизируют разработку способов физического уничтожения населения нашей страны и всех других неугодных им народов. Вопрос стоит именно так, и «дипломатничать» здесь неуместно.

Неужели в МИДе России не понимают, что до нашей победы на Украине Вашингтон и не будет реагировать на неудобные для него вопросы с нашей стороны? И что поднимать эти вопросы, которые будут повисать в воздухе, оставаясь проигнорированными, — себе во вред?» — отметил Михаил Демурин.