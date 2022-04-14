Москва, 14 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В ЕАЭС давно ведутся переговоры по расчетной валюте альтернативной доллару. Более того, с 2018 года между странами ЕАЭС уже была внедрена внутренняя цифровая валюта, эмитентом которой является Евразийский Банк Развития (ЕБР), заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Союза «Евразийский Бизнес Альянс» Андрей Морозов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

« Об этом ещё говорил председатель правления того банка Андрей Бельянинов на Евразийском конгрессе ЕАБР в 2019 году . На протяжении нескольких лет тестируется внутренняя цифровая валюта ЕАЭС.

Но, безусловно, в данной ситуации должна быть ещё и возможность стран ЕАЭС оперативно производить взаиморасчеты между странами за поставки товаров. Как вариант, это расчет в национальных валютах. И такая практика уже есть.

Другой вариант – это расчет в российских рублях. Москва и Минск уже ведут переговоры в этом ключе.

Следующий вариант – это разработка совместной международной валютно-финансовой системы ЕАЭС и Китая, которая будет функционировать независимо от пока еще действующей в настоящее время.

И это особенно актуально в момент глобальной релокации бизнеса на территории ЕАЭС из-за введенных санкций. Все эти и ряд других вопросов будут обсуждаться представителями малого и среднего бизнеса стран ЕАЭС на стратегической сессии «Евразийского бизнес альянса» в Армении в мае 2022 года.

И, возможно, бизнеса ЕАЭС сможет выработать ещё немало вариантов, альтернативных расчету в долларах.

Другими словами, альтернатива доллару есть. Поставки и взаиморасчеты между странами ЕАЭС продолжатся несмотря ни на что», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны — члены ЕАЭС стараются уйти от расчетов в долларах США.

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